przecież jedyny cel istnienia tego górnictwa przez ostatnie 8 lat to było kupowanie głosów przez pis, #!$%@? że drogo, ukradzione można wydawać, to jak tam miało się dziać cokolwiek dobrego ? 15 miesięczny rok, premie, dodatki za nie wiadomo co (a dokładniej to za nic), jak by policzyć ile nas kosztuje ten węgiel, to by pewnie wyszło 50zł za wydobyty kilogram XD