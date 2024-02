Mlodzi polacy, wbijcie sobie do głowy że w polsce służby i urzędy są zawsze bezradne bo są to takie zakłady pracy chronionej, które istnieją tylko po to żeby zapewnić miejsca pracy dla swoich i dla im podległych nieudaczników. Polska to zawsze był i będzie kraj, gdzie albo cie ktoś ustawi albo jestes zaradny albo przepadłeś a za uczciwość to można dostać co najwyżej nerwicy i garba.