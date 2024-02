Typowy Boxdel aka Michał Baron, od gówniarza taki był, mieszkaliśmy w tej samej dzielnicy RŚL, typek chodził z mną do jednej szkoły i do jednej klasy z moimi ziomkami więc jakim typem człowieka jest, typowa żmija.



Wiadomka, za gówniaka robiło się różnego rodzaju akcji, psikusy, Michaś zawszę chętny, ale jak było trzeba się przyznać że zrobiło się komuś przykrość to oczywiście kłamał, że to nie on, że to koledzy, chłop nie miał Pokaż całość