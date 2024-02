Zajebista logika. Dajmy hajs Izrealowi, który sobie świetnie radzi sam i de facto pomocy nie potrzebuje, więc to ruch czysto polityczny, ale z tą Ukrainą to dajcie spokój, to trzeba na spokojnie przemyśleć.

Coś czuję, że republikanom marzy się ostra wyjebka Ukrainy, żeby mogli grillować "tyle pomocy wysłane, a Ukraina i tak przegrała" podczas kampanii wyborczej.

Czysto partyjny interes, bo to nie jest ani w interesie USA, ani tym bardziej naszym