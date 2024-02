No to niezla kaszane musieli odwalic w Mercedesie z konstruckja na ten rok.

Po pierwszych jazdach w symulatorze, LH uswiadomil sobie ze nic z tego nie bedzie.

Teraz Ferrari ma rok czasu by ogarnac swoich mistrzow strategii, bo nikt nie wytrzyma tych rozmow przez radio pomiedzy LH a zespolem, czy aby to dobra strategia i czy na pewno ma dobre opony.

Ciekawe kto za LH do Merca. Piastri? Ric? Alonso? VER odpada, Pokaż całość