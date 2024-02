Może czas wyposażyć pozostałych w granatniki . Nie byłoby potrzebnej obławy.. .

A prawda jest taka że jak pobiją prawie na śmierć obywatela to #!$%@? umorzą z powodu niewykrycia sprawcy nawet nie starając się go znaleźć. Ale gdy swojak da dupy to postawia na nogi cala armię żeby dorwał dowcipnisia.

Generalnie policja w takiej formie jak nasza to zart.