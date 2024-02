Kto choć trochę interesuje się tematem wie że goralenvolk okazał się totalną klapą abwery. Już sprawa na Śląsku czy Pomorzu wyglądała lepiej, ale to za sprawą dużej ilości Niemców jak i Polaków niemieckiego pochodzenia tam mieszkających. Jak i przymusowego wcielenia do Wermachtu, jak to miało ponoć miejsce propo dziadka Tuska. Co do filmu powinien być kręcony pod okiem historyków, ale nie był i będzie zakłamywać prawdę historyczną. Bo na film, artykół, albo Pokaż całość