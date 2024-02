#!$%@? jest być takim miliarderem który nie wie kiedy odpuścić, sprzedać to wszystko w cholerę i żyć sobie spokojnym, dostatnim i satysfakcjonującym życiem. Nie dość że stworzył potwora i ma krew niewinnych na rękach to jeszcze go teraz ciągają po tych wszystkich przesłuchaniach gdzie musi ciągle kłamać i mataczyć. Mam nadzieję że co noc śnią mu się koszmary w związku z powyższym.