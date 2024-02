Co najmniej 163 z 704 posłów do PE, którzy zostali poddani kontroli , otrzymało co najmniej jedno oskarżenie o „niestosowne zachowanie, korupcję, oszustwo lub kradzież” w 253 przypadkach. 23 zostało uznanych przez sądy za winnych lub ukaranych w inny sposób. 37 oskarżano o molestowanie lub mobbing..