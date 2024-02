Kolejny wykopek, który zobaczył filmik w necie i uważa, że Amerykę odkrył xD

Takie coś, to już jest na rynku od kilku, jeżeli nie kilkunastu lat. A nie popularne, bo niezbyt wygodne i drogie. Są różne wózki inwalidzkie i nie do każdego podpasuje tak jak na filmie. A dobry wózek inwalidzki, to koszt minimum 6-10k zł, przystawka do wózka 7-10k. Używany skuterek elektryczny można kupić za 3k.