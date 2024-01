tato mi opowiadał jak to było. z początku żydom tłumaczono, że jadą do jakiejś ziemi obiecanej czy coś w tym stylu. mogli swobodnie wychodzić. jakiś polak ostrzegł żyda, że jadą na śmierć a ten go niemcom zakapował. złapali go i wsadzili razem z żydami. dopiero na kilku końcowych stacjach zamykano drzwi a otwierano dopiero w obozie. potem już się rozeszło i drzwi były zamknięte cały czas