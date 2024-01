Wejdą do niej wszystkie ochotnicze formacje zbrojne i organizacje walczące o wolność Białorusi. Eksperci i dowódcy ujawnili już, jak będą wyglądać symbole, mundury i system stopni BWA - nawiązują one do początków białoruskiej państwowości i czerpią z wzorców NATO. Nową formację wspiera Ukraina.