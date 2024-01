Przecież to jest bzdura! Autorka tej treści nawet nie zweryfikowała rewelacji przekazanych jej przez "koleżankę z Ukrainy jakiegoś Jarosława" (fantastyczne źródło!), tylko od razu zrobiła z tego element tezy swojego artykułu, jeszcze dodając do tego swoją własną interpretację.



Ani w Bolcie, ani w Uberze nie ma możliwości zamówienia przejazdu z kierowcą wybranej narodowości.



Kategoria przejazdów oferowana przez Ubera, do której zapewne jest tu nawiązanie, to "Uber for Ukraine" - kategoria, która pojawiła Pokaż całość