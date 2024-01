Szymon Hołownia dodał, że na pewno nie dojdzie użycia siły fizycznej wobec Wąsika i Kamińskiego, jeśli będą w czwartek próbowali dostać się do parlamentu. - Użycie siły jest nie na miejscu i nigdy nie powinno mieć miejsca.

Co? To każdy może próbować się dostać do Sejmu, no bo przecież nie użyją siły, żeby temu zapobiec?