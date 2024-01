Pytanie do każdego + Pytanie do każdego ministra środowiska . DLACZEGO ODPADY z Niemiec i innych krajów wjeżdżające do Polski nie musze być rejestrowane w SENT ? A polski przewoźnik musi tlumaczyć się pod szeregiem sankcji pienieżnych co gdzie jak i z kim a jak sygnał GPS zerwie to kara może być do 25 000 zł .



Dlaczego NIE MONITORUJEMY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WJĘŻDŻAJĄYCH DO Polski ?