Artykuł powinien zawierać same fakty. Są one i tak dość obciążające dla HP. Dodawanie jakichś własnych komentarzy w tytułach znacząco obniża wiarygodność materiału (choćby nie wiem, jak był obiektywny). Wygląda na to, że opowi przede wszystkim chodziło o wyrażenie własnych emocji. Piszę to, jako klient HP, któremu właśnie zepsuła się drukarka — czyli nie bronię tej firmy, a bronię raczej czystości sztuki dziennikarskiej.