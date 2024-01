Ależ cyniczny manipulant.

Wie doskonale, że to nie kawa tylko... cywilizacja.

Myślą, że "stworzą" medialnie perpetuum mobile i będzie szczęśliwość i niska temperatura.

Wszystko to od początku do końca to brednie.

Nic nie zmienią jakiekolwiek nasze działania. Dlaczego? Działania elit to 90% propagandy i 10% działań pozorowanych.

Wiedzą, że musieliby zamknąć całą cywilizację.

A latają jetami, pływają wycieczkowcami i realizują inwestycje w celu zysku.

Zysk uzyskuje się tutaj bazując na użyciu surowców