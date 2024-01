Długimi latami raz jedna raz druga strona wybijała skutecznie Polską inteligencję, zostało co zostało, ani do rządzenia nikogo nie zostało ani do wybierania rządzących, jesteśmy straceni, nie ma się co pocieszać, z tego co zostało i warunków jakie panują aktualnie na świecie w kwestiach edukacji itd żadna nowa intelektualna siła się nagle z nikąd nie pojawi