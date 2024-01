Bedzie tak:

- Zamienia prezesow z ramienia PiS i ich znajomych, na prezesow z ramienia PO i ich znajomych

- CPK nie powstalo za PiS, bo byla to maszynka do trzaskania lewej kasy dla ziomkow

- CPK nie powstanie za PO, to bo bedzie maszynka do trzaskania kasy dla ziomkow, no i po co nam CPK skoro jest w Niemczech.

Kiedy Polacy zrozumieja, ze maja jednego wspolnego wroga i nazywa sie POPiS,