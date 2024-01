Ok, Orlen, za chwilę Czarnek, Rydzyk i pozostali - trzymam kciuki za prześwietlenie wszystkich biednych pissowców , postawienie zarzutów i rozliczenie przed sądem - Kaczyński też - co z umorzonym śledztwem w/s Dwóch Wież? Przekupuje prezes, umarza Zero - wszystko gra...( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )