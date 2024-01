Ogólnie w zeszłym roku byłem na koncercie Dżemu w Sianowie. Niestety, ale wiało strasznie nudą. Panowie w podeszłym wieku już tylko stoją na scenie jak kukły. Jedynie Pan Jerzy ratował ten występ genialnymi solówkami... Wokalista Maciej Balcar - zero interakcji z publicznością - odśpiewać swoje "i do domu", na scenie "miauczy" cos byle jak, padaka... Po prostu smutno się na to patrzyło - nie lepiej słuchało (za wyjątkiem Pana Jerzego), ale to Pokaż całość