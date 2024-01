Po co ich utrzymywać? Zawrzeć umowę z Ukrainą że skazani u nas Ukraińcy będą deportowani na Ukrainę prosto na front na tak zwane rozpoznanie bojem. Jak przeżyją wojnę, to potem resztę wyroku odbędą w ukraińskim zakładzie karnym.



Myślę, że to uczciwe rozwiązanie, szczególnie, że Ukraińcom brakuje ludzi do walki, a Polacy nie chcą utrzymywać wschodnich kryminalistów.