A wiecie, co się stanie jak któryś rząd postanowi zrobić z tym porządek? Górnicy pojadą do Warszawy i zrobią tam #!$%@?, tak jak to bywało na początku lat 2000. Nieważne, czy stary czy młody górnik, oni się wszyscy uważają za wybrańców Boga i #!$%@?ą jaka to ciężka praca (którą sami wybrali), jak próbujesz z takim dyskutować to koronny argument brzmi: "jakbyś przerobił jedną szychtę to byś zrozumiał".



Rozpędzić darmozjadów na cztery wiatry.