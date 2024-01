W Polsce naduzywa sie terminow tolerancja, praworzadnosc i demokracja a uzycie terminu wiezien polityczny jest relatywne do sytuacji kraju. Inaczej w Bialorusi inaczej w Polsce.

To co robi obecny rzad to PiS na sterydach popitych litrem wodeczki. Ja rozumiem, ze mozna byc czyims przeciwnikiem, rozumiem, ze mozna miec inne poglady ale wyglupy z pomijaniem "prawnego formalizmu" ...

To w prostej drodze prowadzi do tego, ze kazdy obywatel bedzie kwestionowal obowiazujace prawo.