Ciekawe że bawoły nawet w takiej masie się boją lwów i tak ostrożnie do nich podchodzą. Tym bardziej że ewidentnie są od nich silniejsze, odseparowany lew w konfrontacji 1 na 1 z dużym bawołem ucieka i wygląda na to że raczej słusznie. A mimo to bawoły się boją, na początku długo się czają podczas gdy lwy kontynuują konsumpcję ich młodszego koleżki.



A gdyby tym stadem otoczyły lwy, spuściły im poważny łomot i Pokaż całość