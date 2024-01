śledztwo musi ruszyć bo kilkadziesiąt debili z pisu złożyło zawiadomienie do prokuratury,oczywiście wszystko będzie umorzone bo według prawa policja wykonywała tylko swoją pracę ,tu nie ma nawet o co sie #!$%@?ć ps.mozna się #!$%@?ć ewentualnie do SOPu bo wpuścili do pałacu prezydenckiego ludzi z wyrokiem co jest zakazane i tu powinien ktoś za to beknąć