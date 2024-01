Jeżeli to prawda to tylko pokazuje że bliżej nam do Białorusi niż krajów zachodu. W jakim innym kraju na świecie prezydent od tak sobie rzuca ułaskawieniami na lewo i prawo lekceważąc powagę Sądu? Skoro Sąd ich skazał prawomocnie na jakieś śmieszne grzywny to powinni to zapłacić a nie wycierać sobie mordę i kłamać dalej tylko dlatego że łżą na korzyść partii prezydenta. Śmiech na sali. Duda powinien odpowiadać przed Trybunałem i to Pokaż całość