Działacze antyszczepionkowi mieli werbować żołnierzy Wojska Polskiego do działań prorosyjskich pod płaszczykiem ruchu antyszczepionkowego.



Wciągnięci do ruchu żołnierze byli poddawani indoktrynacji. Sugerowano im prowadzenie działań dywersyjnych w polskiej armii oraz atakowanie swoich dowódców. Wśród zarzutów skierowanych wobec podejrzanych wymienia się m.in. planowanie przeprowadzenia zamachu stanu, podżeganie żołnierzy Wojska Polskiego do odmowy wykonywania czynności służbowych, uczestniczenie w działaniach obcego wywiadu, podżeganie do stosowania groźby bezprawnej w celu zmuszenia dowództwa Sił Zbrojnych RP do Pokaż całość