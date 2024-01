Mam nadzieje, ze do kryminalistów Kamińskiego i Wasika wkrótce do dołączą Horala, Czarnek, Ziobro, Obajtek, czy inni złodzieje kasy podatników i przekreciarze pisowskiej kasty. Mieliśmy do czynienia z pisowskim gangiem Olsena, który w rządzeniu i rozwiązywaniu problemów był nieudolny i zamiatał wszystko pod dywan lub zwalał winę na poprzedników. Jedyne, co udało im się opracować do perfekcji, to zorganizowany, wielkoskalowy i dobrze naoliwiony system dymania podatników i złodziejstwa kasy z budżetu. We Pokaż całość