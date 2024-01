Tak jak wczesniej Bitcoin nie sluzyl do niczego poza spekulacja tak teraz nawet do tego nie bedzie potrzebne. Bo wiekszosc handlu bedzie w ETF ktore wcale tych bitcoinow nie beda kupowac a jedynie nasladowac kurs. Na takiej samej zasadzie ETF na zloto nie spowodowaly wzrostu cen zlota bo one tego zlota nie kupuja. Mozna by nawet powiedziec ze zanizaja cene zlota.