Jak wiadomo, nie odnosimy się do konkretnych działań w państwach członkowskich. W tym przypadku też się nie wypowiemy

Pokaż całość

Ale łga jak zwykły kundel. Robili to notorycznie.Przeszkadzała im władza, więc naciski od lewa do prawa byle ta władza się zmieniła. Teraz władza hurtem z przyklęku bedzie brała po same kule każdą decyzję Brukseli więc już jest w pytę.Eurokomunizm to pieprzony rak. Jak dobrze, że zaraz się z tego śmietnika z gwiazdkami