A to już jego ochrona, złożona z byłych gromowców nie daje rady z zakapturzonymi nastolatkami. Ciekawe kiedy Panu Naczelnikowi pęknie tak bańka w której nadal żyje, że całe państwo należy do niego.

Ps. Chodzenie w kapturze przy temperaturze około -15 to rzeczywiście coś niesamowitego.