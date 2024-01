Grzesiu Braun ostrzegał, że to niebezpieczna sekta i co? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Oddać Braunowi prawo do wypowiedzi i w ramach rekompensaty dać jeszcze czas Wąsika i Kamińskiego bo chyba się zwolnił i jedziemy dalej z Sejm MMA ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )