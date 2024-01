Poznałem Gzowskiego, był związany ze środowiskiem rekonstrukcji historycznej. Z takiego szanowanego skądinąd gościa wyrósł taki pasożyt i pijawka, to dla mnie naoczny przykład jak władza i pieniądze wynaturzają. Śmieszą mnie Ci wszyscy jego znajomi, którzy jebią na PiS, ale do niego ani słowa. Nikt nie odważy się go publicznie wytknąć palcem i powiedzieć "Michał, #!$%@?łeś" xD