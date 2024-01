Naoglądałem się sporo drastycznych filmów z tej wojny, trochę siada na bani. To jest tak po ludzku smutne oddawać życie za polityczne gierki. Rozumiem jeszcze bronić swojego kraju, rodziny, dobytku, ale jechać na wojnę napastniczą z bardzo dużą szansą na to, że wrócimy w kawałkach w worku, bo politycy sobie tak zarządzili, to jednak jest dość #!$%@?#ne.