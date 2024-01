Pamiętam tę skodę 100 z lat 90-tych. Żyliśmy w biedzie, to i takie auto było. Już wtedy to było niesamowite g... Po co kupować to teraz? Chyba tylko żeby odpicować i wstawić do "muzeum #!$%@?ści demoludów" bo wsiadać za kierownicę to chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie chce.