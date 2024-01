Na Amerykańskim paszporcie można wlecieć do 174 krajów, na polskim do 176. Amerykanie potrzebują wizy na Białoruś i do Wenezueli, a Polacy nie. I to są dwa jedyne kraje, które sprawiają, że polski paszport wypadł trochę lepiej od Amerykańskiego. Natomiast lepiej od Polski wypadli Niemcy, bo oni mogą latać bez wizy do Gujany, a Polacy nie.



Więc tak jak ktoś napisał niżej - ten ranking to sztuka dla sztuki, bo to czyj Pokaż całość