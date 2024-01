pod koniec filmu jeszcze widać, że rusza ogonem, około 1:35 - ciekawy jestem, czy to odruchy. Jak na tak potężne stworzenie, to bardzo delikatne ruchy, człowiek ma bardziej widoczne/dynamiczne. Później przeczytam do końca artykuł, może coś więcej tam pisze - bo sam początek nic ciekawego nie przekazuje. Orki to jedne z najbardziej inteligentnych zwierząt, do tego nie tak dobrze poznane.