To do jakiego oni bałaganu doprowadzili, to jest po prostu kosmiczne.

I co lepsze - wszyscy prawnicy przed tym ostrzegali gdy PiS rozpoczynał swoje reformy. Był nawet list kilkunastu dziekanów wydziałów prawa. I nic, nie cofnęli się ani o krok. A dziś mamy pół państwa roz*ebane. Teraz będzie pytanie - czy ustawy i uchwały nad którymi głosowali nielegalni posłowie są ważne. "Świetnie".



Nic gorszego niż ta PiSowska zaraza nie spotkało Polski w Pokaż całość