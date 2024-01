A może po prostu zakazać zmniejszania produktów a jak ktoś bardzo chce zmniejszyć to niech to uzasadni logicznie, bo obecne zmniejszanie to tylko robienie ludzi w balona.



Ale znając życie janusze biznesu zaczną kombinować na inne sposoby, gorsze opakowanie, gorsze składniki, będą robić wszystko żeby klienta wydymać.



I żeby nie było to nie jest zawsze podyktowane wzrostem cen składników czy transportu, przy putinflacji i pandemii były ciekawe artykuły w których to faktycznie Pokaż całość