Co to ma za znaczenie czy z PiS, PO, Konfederacji czy Lewicy?? Umyka wam to że oni wszyscy chronią tych którzy dla nich odwalają brudną robotę, zamiast sprowadzać wszystko w tym kraju do wojenek partyjnych trzeba skończyć z jakąkolwiek ochroną partyjną. Prawo nie powinno zwalniać z odpowiedzialności żadnego urzędnika państwowego.