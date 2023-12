Różne rzeczy można sobie mniej lub bardziej usprawiedliwiać - czasem, jak jakiś biedak coś ukradnie, to go usprawiedliwiają, że biedny/głodny, czasem, jak ktoś komuś przyłoży, to mówią, że ktoś go zdenerwował, ale na coś takiego to chyba nie da się żadnego usprawiedliwienia wymyślić.

Jak ktoś coś niszczy po to, żeby niszczyć, to powinni mu kazać to odpracować w kamienołomie albo od razu ucinać łapy dla przykładu.