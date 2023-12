Ale niech idą w końcu z nimi do sądu, bo na razie to obserwujemy tylko piękne konferencje i zapowiedzi. Jak zwykle co dzień nowa afera a nikomu włos z głowy nie spadł. To powoduje tylko znieczulicę wśród ludzi na kolejne informacje o jakichś przekrętach skoro nikt nie ponosi za nic żadnej odpowiedzialności.