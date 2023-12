Można pomyśleć że mają kupę siana i mogą sobie nie pracowac do końca życia, jechać na wakacje itd, - nic bardziej mylnego. Dla nich oderwanie od takiego złotego koryta to największa tragedia życiowa. Mają #!$%@? bo przyzwyczaili się do takiej kasy a teraz twarde lądowanie i boli.