Ja mam jednego psa "z lasu". Nawet nie przyszło mi do głowy żeby najpierw robić mu zdjęcie. W ciężkim stanie go przyniosłem do domu. Weterynarz też musiał się najpierw pofatygować do nas żeby wzmocnić psa i dopiero na badania. To było z 6 lat temu (przełom listopada/grudnia) Do dzisiaj są jakieś konsekwencje zdrowotne dla niego. Psychiczne też. Ma wstręt do lasu. Boi się.

Ten mały pies ma szansę na normalne życie bo Pokaż całość