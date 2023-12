Oj... artykuł dość ...mocno tendencyjny - brak odniesienia się przede wszystkim do wyroku TK z 2016 r. i zakresu orzeczenia w przedmiocie kompetencji odwoływania i powoływania zarządu przez RMM; ponadto brak odniesienia się do aktów notarialnych sporządzonych przed uchwałą Sejmu. W celu zachowania obiektywizmu powinni również to wyśnić.