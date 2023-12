baba może się wyskrobać i ojciec nie ma nic do powiedzenia. może też wskazać dowolnego wypłacalnego faceta jako ojca bombelka i bankomat do alimentów. facet też nie ma nic do powiedzenia jeśli na badania genetyczne matka się nie zgodzi. wielu zresztą nie wie i płaci jak za swoje bo kiedyś raz dała i wmówiła, że to jego. nawet chyba były przypadki, gdy udowodnił że to nie jego gówniak ale dalej musiał płacić Pokaż całość