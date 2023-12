Polska to kraj, w którym z propagandzistów, złodziei, szubrawców narodu Polskiego możesz łatwo zrobić męczenników gdy masz odpowiednie narzędzia propagandowe do ogłupiania tępego ludu. To robił PIS przez 8 lat z TVP, teraz to będą robić w Republice i GaPolinie Sakiewicza xD

I przy okazji wpuścisz do sejmu takie osobniki jak Mejza, Ziobro, Sasin, Kowalski, Macierewicz