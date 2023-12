Jakbym szedł do wojska, to dlatego, że nie mogę znaleźć normalnej pracy i UWAGA, nie byłbym gotowy, aby iść na wojnę w razie konfliktu zbrojnego. Umówmy się, że każdy z nas sobie może tutaj poszczekać, co to nie on, ale realnie spoglądając na sytuację to tylko debil albo psychopata idzie na wojnę.

Ja rozumiem, że tam w II wojnie światowej to można było namówić jakiegoś chłopaczka, że ten kraj to wszystko co Pokaż całość