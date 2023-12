Wierzyć mi się nie chce, że jakiś polityk poniósł tak dotkliwe osobiste konsekwencje za własne działania xD Przecież to sprawa utraty prestiżu i ciepłej posadki na 4 lata. Do więźnia nie pójdzie, nie bądźmy naiwni, poziom życia też mu nie spadnie, nie bądźmy naiwni, na pewno jakaś dobrze płatna posadka z NBP się znajdzie, no ale jednak łątka przestępcy zostanie i to nawet pomimo kolejnych ułaskawień Dudy.